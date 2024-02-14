В Кремле отреагировали на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Во время брифинга спикера Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Также Песков рассказал, посылал ли Путин сигналы Западу по мирным переговорам об окончании войны в Украине.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет отвечать на вопрос об уничтожении российского корабля БДК "Цезарь Куников". Песков традиционно переадресовал этот вопрос Министерству обороны РФ.

"Кремль не комментирует сообщение об атаке на российский корабль в Черном море: это связано с ходом спецоперации, комментарии – прерогатива Минобороны", – заявил Песков.

Также Дмитрий Песков возразил, что существовала какая-то инициатива от Путина по окончанию войны в Украине, которая была отвергнута США.

Напомним, что утром 14 февраля вблизи Алупки произошел мощный взрыв, о котором сообщили местные жители в социальных сетях. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил информацию, что Вооруженные силы совместно с подразделениями ГУР провели операцию и уничтожили российский десантный большой корабль "Цезарь Куников".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Кремля на решение шведской прокуратуры закрыть дело по взрыву на газопроводе "Северный поток".

Также "Комментарии" писали о скандале в России. ФСБ обнаружила, что работники Росавиации с начала полномасштабного вторжения России в Украину продали около 60 вертолетов и самолетов "недружественным" к РФ странам. Впоследствии стало известно, что часть этой российской техники эти страны передали Украине для войны против России.