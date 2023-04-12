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В Кремле отреагировали на видео с казнью украинского военного

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков называет видео ужасным, однако сомневается в его правдивости.

сегодня, 14:02
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Автор:

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков ставит под сомнение подлинность видео где происходит обезглавление украинского пленника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на видео с казнью украинского военного

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Вечером, 11 апреля, в сеть попало видео, где российские солдаты снимают на камеру, как ножом обезглавливают мужчину, что носит желтую повязку, которую используют украинские солдаты. Такие агрессивные действия россиян вызвали бурную реакцию у украинской власти, общества и международных политиков.


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На обнародованный видеоматериал также отреагировали и в Кремле, где усомнились в правдивости съемок, хотя и назвали это ужасающим случаем.

"Безусловно, это ужасающие кадры, сначала нужно проверить достоверность", — сообщают российские СМИ слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Песков также отметил, что видео может стать поводом для проверки – произошло ли это на самом деле, и если да, то где и кто совершил такие действия.

"В мире фейков, где мы живем, нужно проверить правдивость этой съемки", – говорит Песков.

Источник видео пока неизвестен. Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что это видео показывает, "как легко эти звери убивают". А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с боевиками ИГИЛ, снимавшими видео с обезглавливанием пленных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал единственное место, где можно говорить с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, это Международный уголовный суд в Гааге.

Также "Комментарии" писали, что Австрия сообщила, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну.



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Источник: https://t.me/rian_ru/199632
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