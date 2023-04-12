В Кремле отреагировали на видео с казнью украинского военного

Спикер Кремля Дмитрий Песков ставит под сомнение подлинность видео где происходит обезглавление украинского пленника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Вечером, 11 апреля, в сеть попало видео, где российские солдаты снимают на камеру, как ножом обезглавливают мужчину, что носит желтую повязку, которую используют украинские солдаты. Такие агрессивные действия россиян вызвали бурную реакцию у украинской власти, общества и международных политиков.

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На обнародованный видеоматериал также отреагировали и в Кремле, где усомнились в правдивости съемок, хотя и назвали это ужасающим случаем.

"Безусловно, это ужасающие кадры, сначала нужно проверить достоверность", — сообщают российские СМИ слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Песков также отметил, что видео может стать поводом для проверки – произошло ли это на самом деле, и если да, то где и кто совершил такие действия.

"В мире фейков, где мы живем, нужно проверить правдивость этой съемки", – говорит Песков.

Источник видео пока неизвестен. Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что это видео показывает, "как легко эти звери убивают". А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с боевиками ИГИЛ, снимавшими видео с обезглавливанием пленных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал единственное место, где можно говорить с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, это Международный уголовный суд в Гааге.

Также "Комментарии" писали, что Австрия сообщила, арестует ли Путина, когда президент России прибудет в страну.