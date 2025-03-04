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В Кремле отреагировали на возможность снятия санкций с РФ со стороны США

В Кремле считают, что для нормализации отношений с Вашингтоном, нужно, чтобы США сняли с РФ санкции

4 марта 2025, 13:12
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что для нормализации российско-американских отношений нужно всего лишь избавиться от антироссийских санкций со стороны США.

В Кремле отреагировали на возможность снятия санкций с РФ со стороны США

Дмитрий Песков

"Наше отношение к этим санкциям хорошо известно — мы их считаем незаконными. И, конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", — так отреагировал на информацию о том, что США могут снять часть санкций с России пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Также он оценил, насколько быстро такие санкции США могут снять с России.

"Здесь, наверное, преждевременно о чем-то говорить, мы не слышали никаких официальных заявлений", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле поддержал решение администрации Трампа приостановить военную помощь Украине. По словам Пескова, США внесут "лучший вклад в дело мира", если в конце концов откажутся от поддержки Украины. Если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, это может побуждать Киев к мирному процессу, сказал Песков.

Также "Комментарии" рассказывали, что Белый дом дал распоряжение Пентагону приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира". "Сегодня вы проснулись в мире, где США стали де-факто союзником России в войне против Украины", — отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1011855
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