Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что для нормализации российско-американских отношений нужно всего лишь избавиться от антироссийских санкций со стороны США.
Дмитрий Песков
Также он оценил, насколько быстро такие санкции США могут снять с России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле поддержал решение администрации Трампа приостановить военную помощь Украине. По словам Пескова, США внесут "лучший вклад в дело мира", если в конце концов откажутся от поддержки Украины. Если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, это может побуждать Киев к мирному процессу, сказал Песков.
Также "Комментарии" рассказывали, что Белый дом дал распоряжение Пентагону приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира". "Сегодня вы проснулись в мире, где США стали де-факто союзником России в войне против Украины", — отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Новости