В Кремле отреагировали на возможность введения войск НАТО в Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного введения войск НАТО в Украину в будущем. Песков пригрозил, что такие действия будут иметь "очень нежелательные последствия". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга спикер Кремля заявил, что альянс стран, которые собираются направить войска в Украину, может привести к дополнительной "напряженности" в войне.

"Активность Парижа в попытках сколотить коалицию из стран, говорящих о готовности направить свой контингент в Украину, является прямой линией на нагнетание напряженности", — сказал Песков.

Далее Дмитрий Песков повторил постоянные нарративы Кремля по поводу любой помощи Украине и пригрозил "нежелательными последствиями".

"Нагнетание напряженности на украинском направлении потенциально может иметь очень нежелательные последствия", — заявил спикер Кремля, однако не сообщил, какие именно последствия будут ожидать союзников Украины.

Напомним, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с европейскими лидерами в Париже сделал резонансное заявление о возможности отправить войска НАТО в Украину в будущем. Макрон добавил, что в настоящее время консенсус между союзниками в этом вопросе не найден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что альянс стран во главе с канцлером Германии Олафом Шольцом хочет прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Польши Радославе Сикорском, который заявил о присутствии некоторых военных из стран НАТО в Украине. Заявление прозвучало после того, как польский министр поддержал инициативу Макрона по вводу войск НАТО в Украину.