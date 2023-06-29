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В Кремле отреагировали на возможный арест русского генерала Суровикина

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном задержании российского генерала Суровикина, который мог знать о восстании Пригожина.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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В Кремле отреагировали на возможный арест русского генерала Суровикина

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Российский генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике с субботы 24 июня. Именно тогда лидер вагнеровцев Евгений Пригожин начал свое наступление на Москву. СМИ указывали на арест Суровикина, якобы знавшего о намерениях Пригожина. Об этих событиях отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.


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Издание The New York Times, ссылаясь на собственные анонимные источники в американской разведке, сообщило о том, что российский генерал Сергей Суровикин знал о намерениях основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершить мятеж и пойти военным походом из Ростова, где базировались вагнеровцы в Москву.

Другое издание Financial Times утверждает, что российские спецслужбы задержали Суровикина. Пока неизвестно, выдвигали ли какие-либо обвинения Суровикину, или его задержали просто для допроса. Российский военный не появлялся на публике с момента восстания Пригожина.

В Кремле ответили на вопросы журналистов, однако когда спросили, по поводу объяснения ситуации с Сергеем Суровикиным Дмитрий Песков ответил, что не может ее объяснить.

"Нет, к сожалению, нет. Я рекомендую вам обратиться в министерство обороны. Это их прерогатива", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Тогда журналисты уточнили, доверяет ли Путин и в дальнейшем Суровикину.

"Он верховный главнокомандующий, он работает с министром обороны и с начальником Генштаба", — ответил Песков и добавил, что такие вопросы следует адресовать Минобороны РФ.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Кремль отреагировал на ракетный удар по Краматорску.

Также "Комментарии" сообщали об Израиле, пояснившем, почему отказывается предоставить оружие Украине.



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Источник: https://t.me/rian_ru/207369
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