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В Кремле отреагировали на встречу Зеленского с Байденом

Представитель администрации президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит Зеленского в США и его встречу с президентом Джо Байденом.

сегодня, 11:52
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где он встретился с Джо Байденом. По словам Пескова это не повлияет на войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ,

В Кремле отреагировали на встречу Зеленского с Байденом

Спикер Кремля Дмитрий Песков о визите Зеленского в США. Фото из открытых источников

Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга прокомментировал встречу президентов США и Украины. По мнению Кремля, это не изменит ситуацию в войне в Украине.


"Итоги встречи Байдена и Зеленского не смогут изменить ситуацию на поле боя и ход продвижения спецоперации. Вкаченные в Украину десятки миллиардов долларов не помогли ей, новые десятки миллиардов обречены на такое же фиаско", — заявил Песков.

Спикер Кремля считает, что украинское контрнаступление не оправдало ожиданий, что и показывает падение помощи со стороны союзников Украины.

"Неуспехи Украины ведут к раскачке авторитета власти в этой стране, это видно невооруженным глазом", — говорит Песков.

Несмотря на заявления Пескова, министр обороны США Ллойд Остин пояснил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, а Путин ошибается, если верит в возможность дождаться ситуации, когда Киев перестанет получать помощь от Америки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о советнике главы Офиса президента Михаиле Подоляке, который рассказал, что будет с Украиной без помощи США.

Также "Комментарии" писали о вице-премьере Ирине Верещук, которая сообщила, есть ли у Украины запасной план на случай, если Соединенные Штаты не смогут принять решение о выделении помощи.



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Источник: https://t.me/tass_agency/222305
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