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В Кремле отреагировали на запрет на въезд в ЕС на машинах с российскими номерами

Появилась реакция спикера Кремля Дмитрия Пескова на запрет Европейского Союзу на российские машины.

сегодня, 15:22
Автор:
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Slava Kot
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Несколько европейских стран ввели ограничения для машин с российской регистрацией, которые пытаются попасть на них в страны ЕС. На такие действия отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на запрет на въезд в ЕС на машинах с российскими номерами

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации Путина Песков считает, что такие санкции против России затрудняют отношения между Москвой и странами Европейского Союза.


"Решения стран ЕС об ограничении въезда автомобилей с номерами РФ — абсурдны и негативно влияют на и так сложные отношения", — заявил Песков.

Во время брифинга Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет вводить санкции против запрета ЕС на российские номера.

"РФ будет отвечать на решение стран ЕС по ограничению въезда авто с российскими номерами так, как выгодно ей, это не всегда зеркальные меры", — рассказал спикер Кремля.

Напомним, в сентябре запрет на автомобили с российской регистрацией ввели балтийские страны. Впоследствии к санкциям присоединились Финляндия и Польша. Таким образом оказалось, что все страны, имеющие общую границу с РФ, ввели запрет, кроме Норвегии. Однако норвежские власти заявили, что в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Кроме стран, граничащих с Россией, другие европейские государства также принимают решение о запрете на въезд в страну на автомобилях с российскими номерами, в частности, это касается Болгарии. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян осталась только одна возможность попасть в Европу на автомобилях.

Также "Комментарии" писали о пресс-секретаре президента РФ Дмитрии Пескове, который обвинил США и Великобританию в подрыве газопровода "Северный поток".



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Источник: https://t.me/tass_agency/212367
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