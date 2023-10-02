В Кремле отреагировали на запрет на въезд в ЕС на машинах с российскими номерами

Несколько европейских стран ввели ограничения для машин с российской регистрацией, которые пытаются попасть на них в страны ЕС. На такие действия отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации Путина Песков считает, что такие санкции против России затрудняют отношения между Москвой и странами Европейского Союза.

" Решения стран ЕС об ограничении въезда автомобилей с номерами РФ — абсурдны и негативно влияют на и так сложные отношения", — заявил Песков.

Во время брифинга Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет вводить санкции против запрета ЕС на российские номера.

" РФ будет отвечать на решение стран ЕС по ограничению въезда авто с российскими номерами так, как выгодно ей, это не всегда зеркальные меры", — рассказал спикер Кремля.

Напомним, в сентябре запрет на автомобили с российской регистрацией ввели балтийские страны. Впоследствии к санкциям присоединились Финляндия и Польша. Таким образом оказалось, что все страны, имеющие общую границу с РФ, ввели запрет, кроме Норвегии. Однако норвежские власти заявили, что в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Кроме стран, граничащих с Россией, другие европейские государства также принимают решение о запрете на въезд в страну на автомобилях с российскими номерами, в частности, это касается Болгарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян осталась только одна возможность попасть в Европу на автомобилях.

Также "Комментарии" писали о пресс-секретаре президента РФ Дмитрии Пескове, который обвинил США и Великобританию в подрыве газопровода "Северный поток".