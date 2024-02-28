В Кремле отреагировали на заявление, что НАТО первым "нейтрализует" Калининград

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс поздравил Швецию со вступлением в НАТО и пригрозил России, что в случае ее нападения на эти страны, альянс "нейтрализует" Калининград. На эти заявления отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления экс-министра Литвы "враждебными" к России.

"Продвижение НАТО в сторону границ России и враждебная риторика стран альянса — повод для принятия дополнительных мер безопасности", — сказал Песков и добавил, что "говоря об угрозах "нейтрализовать" Калининград — это российский регион и так будет всегда".

Напомним, что Венгрия стала последней страной, одобрившей вступление Швеции в НАТО. Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что после этого Балтийское море стало внутренним морем НАТО, а Россия, если попытается атаковать членов альянса, получит ответ и "Калининград будет "нейтрализован" первым".

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, что "Калининград — это российский регион" город был основан тевтонскими рыцарями на месте прусского поселения Tuwangste в честь чешского короля Премысля Отакара II. Город долгое время находился под руководством Польши и Германии. Лишь после 1945 года Калининград оказался во владениях СССР, а затем и России. До войны в городе проживало 370 тысяч немцев, а после их количества составляло до 20 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на возможность отправить войска НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал избрание нового президента Финляндии, который отказался от диалога с Путиным.