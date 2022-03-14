В Кремле отреагировали на заявление о том, что Кадыров заехал в Украину

В Кремле не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, находится ли глава Чечни Рамзан Кадыров на территории Украины. Отвечая на вопрос, где находится Кадыров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что нет такой информации. Как передает портал "Комментарии", слова Пескова цитирует российский "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что сам Кадыров непосредственно не утверждал, что он прибыл в Украину. А поскольку прямых утверждений не было, то для того, чтобы точно знать, где находится Кадыров – нужно напрямую обратиться в администрацию главы республики в Чечне.

Отметим, слухи о том, что Рамзан Кадыров уже мог отправиться в Украину для участия в "военной спецоперации" появились после того, как в сетях начали распространять якобы его сообщение о том, что он уже в Гостомеле под Киевом. Откуда он якобы угрожал, что уже скоро может быть в столице Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в МВД рассказали, что главная задача перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели – взять под полный контроль Мариуполь, как ключевой город, после чего попытать оттеснить ВСУ и оккупировать восток Украины. Поскольку эти задачи известны, украинские защитники будет делать все возможное, чтобы этого не произошло.





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