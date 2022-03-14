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В Кремле отреагировали на заявление о том, что Кадыров заехал в Украину

Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа по поводу присутствия Кадырова в Украине

сегодня, 15:15
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, находится ли глава Чечни Рамзан Кадыров на территории Украины. Отвечая на вопрос, где находится Кадыров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что нет такой информации. Как передает портал "Комментарии", слова Пескова цитирует российский "Интерфакс".

В Кремле отреагировали на заявление о том, что Кадыров заехал в Украину

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что сам Кадыров непосредственно не утверждал, что он прибыл в Украину. А поскольку прямых утверждений не было, то для того, чтобы точно знать, где находится Кадыров – нужно напрямую обратиться в администрацию главы республики в Чечне.

Отметим, слухи о том, что Рамзан Кадыров уже мог отправиться в Украину для участия в "военной спецоперации" появились после того, как в сетях начали распространять якобы его сообщение о том, что он уже в Гостомеле под Киевом. Откуда он якобы угрожал, что уже скоро может быть в столице Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему санкционное давление на Россию может привести к тому, что существенно увеличится число тех, кто будет заинтересован в том, чтобы убрать Владимира Путина с руководящей должности в РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало — в МВД рассказали, что главная задача перед оккупантами на ближайшие 2-3 недели – взять под полный контроль Мариуполь, как ключевой город, после чего попытать оттеснить ВСУ и оккупировать восток Украины. Поскольку эти задачи известны, украинские защитники будет делать все возможное, чтобы этого не произошло.



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Источник: https://www.interfax.ru/world/828034
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