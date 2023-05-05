В Кремле отреагировали на заявление Пригожина о выходе «вагнеровцев» с Бахмута

Кремль видел заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина о намерении выйти из Бахмута после 10 мая, но пока оставят это заявление без комментариев и оценок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Путина заявил, что в Кремле действительно в курсе готовящегося выхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута, но комментировать это не могут, так как вопрос касается хода "специальной военной операции".

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Напомним, Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута после 10 мая. Позиции "вагнеровцев" должны занять подразделениям министерства обороны, а сами наемники якобы должны переместиться в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. По словам Пригожина, главная причина такого решения из-за отсутствия боеприпасов и невозможности дальше продолжать войну.

Перед этим Евгений Пригожин выложил в сеть видеоролик, в котором показал ряды трупов "вагнеровцев" и обматерил руководство российской регулярной армии.

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