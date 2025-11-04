В Кремле отреагировали на заявление Сербии продавать боеприпасы для Украины

Рубрики
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает решение Сербии продавать боеприпасы странам ЕС, которые будут передавать их Украине для войны против РФ. Однако в Москве заявили, что понимают о существовании якобы давления на Белград.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности Сербии продавать вооружение, которое будет использовано против РФ.
Также представитель Путина добавил, что РФ понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия из-за своего баланса между Западом и Москвой.
Комментарий Пескова прозвучал после того, как Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы, в том числе минометные снаряды, и не возражает, если они попадут в Украину. Президент Сербии подчеркнул, что у страны есть значительные запасы боеприпасов и развитый военно-промышленный комплекс.
Кроме того, Вучич уточнил, что после продажи страны ЕС "могут делать с ними что угодно", в частности, передавать Украине. По его словам, несмотря на связи с Россией, Сербия осуждает ее нападение на Украину. Однако он добавил, что Сербия остается военно-нейтральной, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями в рамках международных миротворческих миссий.
