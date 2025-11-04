Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает решение Сербии продавать боеприпасы странам ЕС, которые будут передавать их Украине для войны против РФ. Однако в Москве заявили, что понимают о существовании якобы давления на Белград.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности Сербии продавать вооружение, которое будет использовано против РФ.

"РФ не хотелось бы видеть, чтобы сербские боеприпасы применялись против ее солдат", – заявил Песков.

Также представитель Путина добавил, что РФ понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия из-за своего баланса между Западом и Москвой.

Комментарий Пескова прозвучал после того, как Вучич заявил о готовности продавать ЕС боеприпасы, в том числе минометные снаряды, и не возражает, если они попадут в Украину. Президент Сербии подчеркнул, что у страны есть значительные запасы боеприпасов и развитый военно-промышленный комплекс.

"Наши склады полны, мы производим больше, чем Франция. Европе нужны боеприпасы. Поэтому я предложил нашим друзьям из ЕС заключить с нами контракт на покупку и взять все, что у нас есть", – заявил Вучич.

Кроме того, Вучич уточнил, что после продажи страны ЕС "могут делать с ними что угодно", в частности, передавать Украине. По его словам, несмотря на связи с Россией, Сербия осуждает ее нападение на Украину. Однако он добавил, что Сербия остается военно-нейтральной, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями в рамках международных миротворческих миссий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия готова принять мирные переговоры Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что президент Сербии сделал заявление по поводу санкций против России.