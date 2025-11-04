У Кремлі відреагували на заяву Сербії продавати боєприпаси для України

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не підтримує рішення Сербії продавати боєприпаси країнам ЄС, які будуть передавати їх Україні для війни проти РФ. Однак у Москві заявили, що розуміють про існування нібито тиску на Бєлград.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков відповів на питання щодо можливості Сербії продавати озброєння, яке буде використане проти РФ.

"РФ не хотілося б бачити, щоб сербські боєприпаси застосовувалися проти її солдатів", — заявив Пєсков.

Також представник Путіна додав, що РФ розуміє, з якими труднощами стикається Сербія через свій баланс між Заходом і Москвою.

Коментар Пєскова пролунав після того, як Вучич заявив про готовність продавати ЄС боєприпаси, зокрема мінометні снаряди, і не заперечує, якщо вони потраплять до України. Президент Сербії наголосив, що країна має значні запаси боєприпасів і розвинутий військово-промисловий комплекс.

"Наші склади повні, ми виробляємо більше, ніж Франція. Європі потрібні боєприпаси. Тому я запропонував нашим друзям із ЄС укласти з нами контракт на купівлю і взяти все, що у нас є", — заявив Вучич.

Крім того, Вучич уточнив, що після продажу країни ЄС "можуть робити з ними що завгодно", зокрема передавати Україні. За його словами, попри зв’язки з Росією, Сербія засуджує її напад на Україну. Однак він додав, що Сербія залишається військово нейтральною, але готова до співпраці з європейськими арміями в межах міжнародних миротворчих місій.

