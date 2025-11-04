logo_ukra

BTC/USD

101098

ETH/USD

3367.86

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі відреагували на заяву Сербії продавати боєприпаси для України
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі відреагували на заяву Сербії продавати боєприпаси для України

У Кремлі заявили, що не підтримують рішення Сербії продавати боєприпаси країнам ЄС, які можуть передати їх Україні

4 листопада 2025, 18:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не підтримує рішення Сербії продавати боєприпаси країнам ЄС, які будуть передавати їх Україні для війни проти РФ. Однак у Москві заявили, що розуміють про існування нібито тиску на Бєлград.

У Кремлі відреагували на заяву Сербії продавати боєприпаси для України

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков відповів на питання щодо можливості Сербії продавати озброєння, яке буде використане проти РФ.

"РФ не хотілося б бачити, щоб сербські боєприпаси застосовувалися проти її солдатів", — заявив Пєсков.

Також представник Путіна додав, що РФ розуміє, з якими труднощами стикається Сербія через свій баланс між Заходом і Москвою.

Коментар Пєскова пролунав після того, як Вучич заявив про готовність продавати ЄС боєприпаси, зокрема мінометні снаряди, і не заперечує, якщо вони потраплять до України. Президент Сербії наголосив, що країна має значні запаси боєприпасів і розвинутий військово-промисловий комплекс.

"Наші склади повні, ми виробляємо більше, ніж Франція. Європі потрібні боєприпаси. Тому я запропонував нашим друзям із ЄС укласти з нами контракт на купівлю і взяти все, що у нас є", — заявив Вучич.

Крім того, Вучич уточнив, що після продажу країни ЄС "можуть робити з ними що завгодно", зокрема передавати Україні. За його словами, попри зв’язки з Росією, Сербія засуджує її напад на Україну. Однак він додав, що Сербія залишається військово нейтральною, але готова до співпраці з європейськими арміями в межах міжнародних миротворчих місій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сербія готова прийняти мирні переговори України та Росії.

Також "Коментарі" писали, що президент Сербії зробив заяву щодо санкцій проти Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини