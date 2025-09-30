logo

Россия В Кремле отреагировали на заявление Украины о завершении войны в 2025 году
НОВОСТИ

В Кремле отреагировали на заявление Украины о завершении войны в 2025 году

Дмитрий Песков назвал "бравадными" слова Андрея Сибиги о завершении войны в Украине в 2025 году.

30 сентября 2025, 13:26
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле прокомментировали слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о стремлении закончить войну уже в этом году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва "не понимает предпосылок" для таких заявлений и назвал их "бравадами" Киева.

В Кремле отреагировали на заявление Украины о завершении войны в 2025 году

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что Москва не видит оснований для оптимистических прогнозов Киева о возможности закончить войну в 2025 году.

"В Кремле не знают, чем вызваны заявления Киева о завершении конфликта в этом году. Киев выступает с очередными бравадами в адрес Москвы, но на фронте ситуация иная, там бравады со стороны Украины нет", — сказал Песков.

Отдельно представитель Кремля отреагировал на обсуждение возможных ударов по территории РФ западным оружием, в том числе американским.

"В Кремле негативно оценивают очередные заявления Киева о возможных дальнобойных ударах по России. Украина продолжает идти по милитаристскому пути, вместо поиска диалога и создания гарантий безопасности", — добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме безопасности подчеркнул, что Киев стремится завершить войну уже в 2025 году. По его словам, после встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке украинская дипломатия получила дополнительную динамику для мирных усилий.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прогнозирует свержение режима Путина. По словам президента, в России может состояться сценарий смены власти из-за "голодных бунтов". Как объяснил Зеленский, Кремль все больше денег тратит на войну в Украине, а не на социальные нужды россиян.



