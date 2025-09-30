У Кремлі відреагували на заяву України про завершення війни у 2025 році

У Кремлі прокоментували слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про прагнення закінчити війну вже цього року. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва "не розуміє передумов" для таких заяв та назвав їх "бравадами" Києва.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що Москва не бачить підстав для оптимістичних прогнозів Києва щодо можливості закінчити війну у 2025 році.

"У Кремлі не знають, чим зумовлені заяви Києва щодо завершення конфлікту цьогоріч. Київ виступає із черговими бравадами на адресу Москви, але на фронті ситуація інша, там бравади з боку України немає", — сказав Пєсков.

Окремо речник Кремля відреагував на обговорення можливих ударів по території РФ західною зброєю, зокрема американською.

"У Кремлі негативно оцінюють чергові заяви Києва щодо можливих далекобійних ударів по Росії. Україна продовжує йти мілітаристським шляхом, замість пошуку діалогу та створення гарантій безпеки", — додав Пєсков.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі наголосив, що Київ прагне завершити війну вже у 2025 році. За його словами, після зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку українська дипломатія отримала "додаткову динаміку для мирних зусиль".

Також портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна. За словами президента, у Росії може відбутися сценарій зміни влади через "голодні бунти". Як пояснив Зеленський, Кремль усе більше грошей витрачає на війну в Україні, а не на соціальні потреби росіян.