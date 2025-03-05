logo

BTC/USD

89027.85

ETH/USD

2190.13

LTC/USD

102.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на желание Лукашенко найти редкоземельные металлы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на желание Лукашенко найти редкоземельные металлы

Песков прокомментировал поручение Лукашенко искать на территории Беларуси редкоземельные металлы

сегодня, 11:43 comments1619
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на задачу, которую поставил своим чиновникам так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко по поиску редкоземельных металлов.

В Кремле отреагировали на желание Лукашенко найти редкоземельные металлы

Дмитрий Песков

Так, Песков заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин при необходимости обсудит с Лукашенко вопрос сотрудничества по редкоземельным металлам.

"Пока планов нет, но если будет потребность обсудить, то, конечно, президенты это обсудят", — сказал представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. Соответствующее заявление белорус сделал 4 марта, принимая кадровые решения и отмечая ключевые задачи для профильного блока в правительстве.

По его словам, нужно сделать акцент на геологоразведке, поскольку по состоянию на сегодня, это является актуальной темой. Лукашенко отметил, что, возможно, в отвалах на территории страны есть редкоземельные минералы. По его словам, надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и все такое. "Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — сказал Лукашенко.

При этом известно, что тему редкоземельных металлов в топ самых обсуждаемых вывел американский президент Дональд Трамп, который хочет заполучить редкоземельные металлы в Украина и РФ. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. На прошлой неделе Зеленский и Трамп не смогли подписать договор из-за скандала. Тем не менее, Зеленский заявил, что Украина все же готова подписать этот договор в любое удобное время для Трампа.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/05/25237484.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости