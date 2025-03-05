В Кремле отреагировали на желание Лукашенко найти редкоземельные металлы

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на задачу, которую поставил своим чиновникам так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко по поиску редкоземельных металлов.

Дмитрий Песков

Так, Песков заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин при необходимости обсудит с Лукашенко вопрос сотрудничества по редкоземельным металлам.

"Пока планов нет, но если будет потребность обсудить, то, конечно, президенты это обсудят", — сказал представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. Соответствующее заявление белорус сделал 4 марта, принимая кадровые решения и отмечая ключевые задачи для профильного блока в правительстве.

По его словам, нужно сделать акцент на геологоразведке, поскольку по состоянию на сегодня, это является актуальной темой. Лукашенко отметил, что, возможно, в отвалах на территории страны есть редкоземельные минералы. По его словам, надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и все такое. "Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — сказал Лукашенко.

При этом известно, что тему редкоземельных металлов в топ самых обсуждаемых вывел американский президент Дональд Трамп, который хочет заполучить редкоземельные металлы в Украина и РФ. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. На прошлой неделе Зеленский и Трамп не смогли подписать договор из-за скандала. Тем не менее, Зеленский заявил, что Украина все же готова подписать этот договор в любое удобное время для Трампа.





