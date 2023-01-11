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В Кремле ответили, даст ли Путин российский паспорт Медведчуку

В Кремле не смогли дать ответ по поводу российского гражданства Виктора Медведчука

сегодня, 18:38
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Автор:

Лиля Воробьева

В России затруднились ответить на вопрос, есть ли российское гражданство у депутата-предателя Виктора Медведчука, которого обменяла Россия. Ответа не было у спикера российского президента Дмитрия Пескова, пишут "РИА Новости".

В Кремле ответили, даст ли Путин российский паспорт Медведчуку

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Не могу ничего сказать по этой теме", — сказал Песков во время брифинга, отвечая на вопрос о российском гражданстве Медведчука.

Кроме этого, спикер Путин затруднился ответить, готов ли Владимир Путин предоставить своему куму российский паспорт.

Напомним, что "Комментарии" писали о лишении Медведчука и компании украинского гражданства . Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о лишении гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина (все из ОПЗЖ, все находятся за пределами нашей страны). По его словам, "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то наши действия будут соответствующими". Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в обществе созрел запрос на привлечение всех депутатов ОПЗЖ к ответственности, на исключение их из Верховной Рады (что не заключается, отмечает он, в рамках действующего законодательства). Именно поэтому он считает лишение украинского гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина более политическим решением действующей власти, нежели юридическим. Кроме того, продолжает эксперт, мы видим, что партия власти использует депутатов из ОПЗЖ для проталкивания с их помощью необходимых законов или назначений. Так, именно при их поддержке удалось избрать членов Высшего совета правосудия от парламента, а также поддержана резонансная "градостроительная реформа".



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Источник: https://ria.ru/20230111/medvedchuk-1844083967.html
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