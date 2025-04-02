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В Кремле ответили, действительно ли представитель Путина отправляется в США

Песков заявил, что визит Дмитриева в Вашингтон "возможен", но подробности не уточнил

сегодня, 14:10
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Кравцев Сергей

В Кремле подтвердили возможность визита представителя российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон. Речь идет о главе российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

В Кремле ответили, действительно ли представитель Путина отправляется в США

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Как отмечают российские СМИ, Песков заявил, что визит Дмитриева в Вашингтон "возможен", но подробности не уточнил.

"Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то конкретного я вам сообщить не могу", — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского диктатора отметил, планы президента США Дональда Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с Путиным. Он добавил, что конкретики о дате и месте возможной встречи Трампа и Путина пока нет.

Отметим, ранее издание CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев отправляется в Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом стало известно.

Издание отмечает, эта встреча состоится для переговоров об укреплении отношений между двумя странами. CNN подчеркивает, что его визит станет первым визитом российского чиновника в Вашингтон для переговоров с момента начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году и знаменует собой дальнейший шаг в заметном потеплении отношений между двумя странами после возвращения президента Дональда Трампа на должность.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков обвинил Украину в том, что она якобы каждый день "продолжает обстреливать" российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на такие удары.




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