logo

BTC/USD

29014.26

ETH/USD

1828.25

LTC/USD

82.70

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле ответили, какие украинские области собираются оккупировать
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле ответили, какие украинские области собираются оккупировать

Кремля не отрицает цель захватнической войны против Украины

сегодня, 17:48
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Россия уже не отрицает, что хочет оккупировать украинские регионы. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, потому что "так написано в конституции России". Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал в комментарии New York Times.

В Кремле ответили, какие украинские области собираются оккупировать

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам кремлевского спикера, "РФ не собирается оккупировать другие территории Украины", кроме тех, которые Россия уже записала в "конституцию РФ".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы хотим контролировать все те земли, которые записаны в конституции РФ, как наши", — заявил американскому изданию представитель Путина.

Известно, что российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину внесли оккупированную территорию нашей страны в свою конституцию, прежде внеся изменения. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение Украины на российский нефтяной танкер SIG "не останется без ответа".

5 августа Мария Захарова выступила на пресс-конференции в Москве, где отреагировала на удары морских беспилотников по российскому танкеру. Пресс-секретарь МИД РФ обвинила Украину, заявив, что Киев совершил теракт "с использованием новых террористических методов". Кроме того, представитель МИД РФ пригрозила в своей речи.

Мария Захарова призвала страны Запада и международные организации осудить украинские действия, сосредоточенные на атаке танкера SIG. По словам спикера Министерства иностранных дел России нападение на российский танкер угрожал жизни экипажа и могло создать масштабную экокатастрофу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!