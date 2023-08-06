В Кремле ответили, какие украинские области собираются оккупировать

Россия уже не отрицает, что хочет оккупировать украинские регионы. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, потому что "так написано в конституции России". Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал в комментарии New York Times.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам кремлевского спикера, "РФ не собирается оккупировать другие территории Украины", кроме тех, которые Россия уже записала в "конституцию РФ".

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"Мы хотим контролировать все те земли, которые записаны в конституции РФ, как наши", — заявил американскому изданию представитель Путина.

Известно, что российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину внесли оккупированную территорию нашей страны в свою конституцию, прежде внеся изменения. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение Украины на российский нефтяной танкер SIG "не останется без ответа".

5 августа Мария Захарова выступила на пресс-конференции в Москве, где отреагировала на удары морских беспилотников по российскому танкеру. Пресс-секретарь МИД РФ обвинила Украину, заявив, что Киев совершил теракт "с использованием новых террористических методов". Кроме того, представитель МИД РФ пригрозила в своей речи.

Мария Захарова призвала страны Запада и международные организации осудить украинские действия, сосредоточенные на атаке танкера SIG. По словам спикера Министерства иностранных дел России нападение на российский танкер угрожал жизни экипажа и могло создать масштабную экокатастрофу.





