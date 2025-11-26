logo

Россия В Кремле ответили, когда Путин может встретиться с Виткоффом
В Кремле ответили, когда Путин может встретиться с Виткоффом

Песков сказал, что Москва ожидает визита Виткоффа

26 ноября 2025, 18:07
Лиля Воробьева

Виткофф встретится с Путиным в Москве на следующей неделе, подтвердил Песков.

В Кремле ответили, когда Путин может встретиться с Виткоффом

Виткофф и Путин (фото из открытых источников)

Спикер Кремля поддержал спецпредставителя Белого дома после утечки пленок его переговоров с Ушаковым.

"Идет серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации в Украине. Призывы уволить Виткоффа после утечек направлены на срыв скромных тенденций к выходу на урегулирование в Украине", — заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после резонансной публикации агентства Bloomberg маски окончательно сняты, ведь стало понятно, кто действительно стоит за "мирным планом" из 28 пунктов. Он был публично предложен США, а на самом деле был разработан в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева.

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что многое в этой ситуации, конечно, зависит от самого Дональда Трампа, который всеми силами нам демонстрирует, что его соратники, его бизнес-партнеры просто так непогрешимы и фактически истинны в последней инстанции.

По его словам, Трамп продолжает жить в информационной парадигме российского влияния, президент США считает, что для него так может быть гораздо лучше и для него эта ситуация остается достаточно стандартной.

"Поэтому я могу только призвать, чтобы украинское руководство не продолжало линию на игнорирование реалий, а искало возможности для максимально эффективного диалога с обществом для усиления позиций государства. Потому что иначе нас ожидают, я бы сказал, очень неприятные последствия", – констатировал Евгений Магда.



