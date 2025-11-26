Рубрики
Лиля Воробьева
Виткофф встретится с Путиным в Москве на следующей неделе, подтвердил Песков.
Виткофф и Путин (фото из открытых источников)
Спикер Кремля поддержал спецпредставителя Белого дома после утечки пленок его переговоров с Ушаковым.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после резонансной публикации агентства Bloomberg маски окончательно сняты, ведь стало понятно, кто действительно стоит за "мирным планом" из 28 пунктов. Он был публично предложен США, а на самом деле был разработан в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева.
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что многое в этой ситуации, конечно, зависит от самого Дональда Трампа, который всеми силами нам демонстрирует, что его соратники, его бизнес-партнеры просто так непогрешимы и фактически истинны в последней инстанции.