Лиля Воробьева
Віткофф зустрінеться з Путіним у Москві наступного тижня, підтвердив Пєсков.
Віткофф та Путін (фото з відкритих джерел)
Спікер Кремля підтримав спецпредставника Білого дому після витоку плівок його переговорів з Ушаковим.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва.
Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда вважає, що багато що в цій ситуації, звичайно, залежить від самого Дональда Трампа, який всіма силами нам демонструє, що його соратники, його бізнес-партнери є просто такими непогрішимими й фактично істинною в останній інстанції.