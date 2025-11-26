Віткофф зустрінеться з Путіним у Москві наступного тижня, підтвердив Пєсков.

Віткофф та Путін (фото з відкритих джерел)

Спікер Кремля підтримав спецпредставника Білого дому після витоку плівок його переговорів з Ушаковим.

"Йде серйозний процес щодо виходу на мирне врегулювання ситуації в Україні. Заклики звільнити Віткоффа після витоків спрямовані на зрив скромних тенденцій до виходу на врегулювання в Україні", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва.

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда вважає, що багато що в цій ситуації, звичайно, залежить від самого Дональда Трампа, який всіма силами нам демонструє, що його соратники, його бізнес-партнери є просто такими непогрішимими й фактично істинною в останній інстанції.



За його словами, Трамп продовжує жити в інформаційній парадигмі російського впливу, президент США вважає, що для нього так може бути набагато краще, і для нього ця ситуація залишається достатньо стандартною.

"Тому я можу тільки закликати, щоб українське керівництво не продовжувало лінію на ігнорування реалій, а шукало можливості для максимально ефективного діалогу з суспільством для посилення позицій держави. Бо інакше на нас очікують, я б сказав, дуже неприємні наслідки", – констатував Євген Магда.

