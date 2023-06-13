В Российской Федерации хотят испугать украинских военнослужащих сообщением, что в их стране есть много боеприпасов с обедненным ураном. При этом власти страны-террористки сами оставляют за собой "право применять их". Об этом, ссылаясь на слова Владимира Путина, информируют пропагандистские СМИ России.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

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“РФ оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном в ответ на использование их противником. В России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются. Кроме того, Путин связал поставку Украине снарядов с обедненным ураном с нехваткой на Западе других боеприпасов”, — сообщают об этой ситуации пропагандистские издания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США хотят передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Белый дом планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал чиновник из президентской администрации. Ожидается, что администрация Байдена предоставит снаряды с обедненным ураном после недель внутренних споров о том, чем оснастить танки Abrams, которые США передают Украине.

Как отмечает издание, хотя некоторые чиновники говорят, что нет серьезных препятствий для предоставления Украине таких снарядов, некоторые представители Белого дома выразили обеспокоенность, что из-за передачи снарядов Вашингтон критикуют, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды. Также в Белом доме продолжается обсуждение возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

