В Кремле ответили на предложение Шольца по диалогу с Путиным

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Лиля Воробьева
Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не намерен проводить переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Да и запросов на такой разговор от официального Берлина не было.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление представителя президента РФ Дмитрия Пескова в комментарии российским СМИ.
"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", — заявил Песков, отвечая на слова Шольца о намерении продолжать диалог с Путиным.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц назвал условие прекращения войны и подверг критике дискуссии об истребителях для Украины. Канцлер Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Шольца пока Россия продолжает агрессию, то нынешняя ситуация в войне не претерпевает изменений. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным после того, как его страна согласилась отправить танки в Украину. Несмотря на недавнее решение о немецких танках, Шольц подверг критике дискуссии о необходимости передать Украине истребители. Под своим интервью Шольц также назвал условия окончания войны в Украине.Также "Комментарии" писали о том, что о чем говорят заявления Макрона, Шольца и Данилова о Путине – есть ли надежда на переговоры. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены продолжать переговоры с Путиным. Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что заявления Данилова, Макрона и Шольца – это, прежде всего, о подходах к переговорам. Так что, продолжает она, разница в подходе Киева и Франции с Германией к вопросу переговоров, а если глобальнее – к тому, ЧТО такое мир и КАК к нему двигаться.
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