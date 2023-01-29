logo

BTC/USD

23507.07

ETH/USD

1609.04

LTC/USD

95.02

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле ответили на предложение Шольца по диалогу с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле ответили на предложение Шольца по диалогу с Путиным

Путин в ближайшее время не планирует переговоры с канцлером Шольцом

сегодня, 18:14
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не намерен проводить переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Да и запросов на такой разговор от официального Берлина не было.

В Кремле ответили на предложение Шольца по диалогу с Путиным

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии",   ссылаясь на заявление представителя президента РФ Дмитрия Пескова в комментарии российским СМИ.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", — заявил Песков, отвечая на слова Шольца о намерении продолжать диалог с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц назвал условие прекращения войны и подверг критике дискуссии об истребителях для Украины. Канцлер Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Шольца пока Россия продолжает агрессию, то нынешняя ситуация в войне не претерпевает изменений. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным после того, как его страна согласилась отправить танки в Украину. Несмотря на недавнее решение о немецких танках, Шольц подверг критике дискуссии о необходимости передать Украине истребители. Под своим интервью Шольц также назвал условия окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что о чем говорят заявления Макрона, Шольца и Данилова о Путине – есть ли надежда на переговоры. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены продолжать переговоры с Путиным. Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что заявления Данилова, Макрона и Шольца – это, прежде всего, о подходах к переговорам. Так что, продолжает она, разница в подходе Киева и Франции с Германией к вопросу переговоров, а если глобальнее – к тому, ЧТО такое мир и КАК к нему двигаться.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!