В Кремле ответили на предложение Шольца по диалогу с Путиным

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не намерен проводить переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Да и запросов на такой разговор от официального Берлина не было.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", — заявил Песков, отвечая на слова Шольца о намерении продолжать диалог с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц назвал условие прекращения войны и подверг критике дискуссии об истребителях для Украины. Канцлер Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Шольца пока Россия продолжает агрессию, то нынешняя ситуация в войне не претерпевает изменений. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным после того, как его страна согласилась отправить танки в Украину. Несмотря на недавнее решение о немецких танках, Шольц подверг критике дискуссии о необходимости передать Украине истребители. Под своим интервью Шольц также назвал условия окончания войны в Украине.