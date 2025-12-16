Кремль отверг идею рождественского перемирия, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к "полноценному миру", а не к временному прекращению боевых действий на Рождество.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на предложение перемирия на Рождество 25 декабря. По его словам, Россия не заинтересована в краткосрочной паузе, которую, как он утверждает, Киев мог бы использовать для перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям.

"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля уже называл подобные предложения "запудриванием мозгов", подчеркивая необходимость "гарантированного и долгосрочного" урегулирования.

Идею рождественского перемирия 15 декабря публично озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он призвал Москву сделать гуманитарный шаг и прекратить огонь на Рождество, подчеркнув, что "мяч на стороне России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на предложение рождественского перемирия. По словам президента, Украина, безусловно, поддерживает предложение перемирия на Рождество, а также эту идею одобряет США. Как пояснил Зеленский, ее реализация остается от позиции Кремля.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле прокомментировали возможность ввести новогоднее перемирие. Как пояснил Песков, пока такие предложения не рассматриваются, потому что проходит другой процесс.