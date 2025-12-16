logo_ukra

У Кремлі відповіді на пропозицію запровадити різдвяне перемир'я
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі відповіли на пропозицію запровадити різдвяне перемир’я

У Кремлі заявили, що не підтримують ідею різдвяного перемир’я, назвавши її тимчасовою паузою замість "справжнього миру".

16 грудня 2025, 12:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Кремль відкинув ідею різдвяного перемир’я, яке було запропоноване канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито прагне "повноцінного миру", а не тимчасового припинення бойових дій на Різдво.

У Кремлі відповіли на пропозицію запровадити різдвяне перемир’я

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі відповів на пропозицію перемир’я на Різдво 25 грудня. За його словами, Росія не зацікавлена у короткостроковій паузі, яку, як він стверджує, Київ міг би використати для перегрупування та підготовки до подальших бойових дій.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", — сказав Пєсков.

Раніше представник Кремля вже називав подібні пропозиції "запудрюванням мізків", наголошуючи на необхідності "гарантованого та довгострокового" врегулювання.

Ідею різдвяного перемир’я 15 грудня публічно озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. Він закликав Москву зробити гуманітарний крок і припинити вогонь на Різдво, підкресливши, що "м’яч на боці Росії".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на пропозицію різдвяного перемир’я. За словами президента, Україна безумовно підтримує пропозицію перемир'я на Різдво, а також цю ідею схвалюють США. Як пояснив Зеленський, її реалізація залишається від позиції Кремля.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі прокоментували можливість запровадити новорічне перемир'я. Як пояснив Пєсков, наразі такі пропозиції не розглядаються, адже проходить інший процес.



