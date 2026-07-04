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В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

Президент Украины высмеял заявления Москвы об «оккупации» города, а Песков пригласил Зеленского приехать в российскую столицу

4 июля 2026, 19:48
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский с иронией прокомментировал заявления Кремля о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, предложив российскому лидеру Владимиру Путину провести там личную встречу. В Москве оперативно отреагировали на слова украинского президента.

В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Комментируя сообщения российских властей об установлении контроля над городом, Зеленский заявил, что Кремль вновь распространяет ложную информацию о ситуации на фронте.

По словам президента, российское руководство пытается создать информационный эффект и убедить международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты, в собственных военных успехах, несмотря на реальное положение дел.

"Если Константиновка действительно находится под контролем России, как утверждает Путин, тогда у него не должно возникнуть проблем приехать туда и провести встречу на уровне лидеров для поиска дипломатического решения, которое помогло бы закончить войну", — отметил Зеленский. 

При этом он добавил, что российский президент не пересечет линию фронта, поскольку действительность существенно отличается от официальных заявлений Кремля.

На предложение украинского лидера ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Владимиром Зеленским, однако проводить их предлагает исключительно в российской столице.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин ранее уже заявлял о готовности принять украинского президента в Москве, поскольку именно она является столицей России, а не Константиновка. Он также добавил, что, по мнению Кремля, такая встреча возможна лишь тогда, когда Киев будет готов принять "важные и ответственные решения".

Ранее Генеральный штаб ВСУ официально опроверг заявления российской стороны об оккупации Константиновки, подчеркнув, что город остается под контролем украинских Сил обороны.

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