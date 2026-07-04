В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский с иронией прокомментировал заявления Кремля о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, предложив российскому лидеру Владимиру Путину провести там личную встречу. В Москве оперативно отреагировали на слова украинского президента.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Комментируя сообщения российских властей об установлении контроля над городом, Зеленский заявил, что Кремль вновь распространяет ложную информацию о ситуации на фронте.
По словам президента, российское руководство пытается создать информационный эффект и убедить международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты, в собственных военных успехах, несмотря на реальное положение дел.
При этом он добавил, что российский президент не пересечет линию фронта, поскольку действительность существенно отличается от официальных заявлений Кремля.
На предложение украинского лидера ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Владимиром Зеленским, однако проводить их предлагает исключительно в российской столице.
По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин ранее уже заявлял о готовности принять украинского президента в Москве, поскольку именно она является столицей России, а не Константиновка. Он также добавил, что, по мнению Кремля, такая встреча возможна лишь тогда, когда Киев будет готов принять "важные и ответственные решения".
Ранее Генеральный штаб ВСУ официально опроверг заявления российской стороны об оккупации Константиновки, подчеркнув, что город остается под контролем украинских Сил обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский предложил Путину провести встречу: назвал интересное место.