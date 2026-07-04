У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у Костянтинівці

Президент України Володимир Зеленський з іронією прокоментував заяви Кремля про нібито повне захоплення Костянтинівки на Донеччині, запропонувавши російському лідеру Володимиру Путіну провести там особисту зустріч. У Москві оперативно відреагували на слова українського президента.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи повідомлення російської влади про встановлення контролю над містом, Зеленський заявив, що Кремль знову поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

За словами президента, російське керівництво намагається створити інформаційний ефект і переконати міжнародне співтовариство, зокрема Сполучені Штати, у своїх військових успіхах, незважаючи на реальний стан справ.

"Якщо Костянтинівка справді перебуває під контролем Росії, як стверджує Путін, тоді у нього не повинно виникнути проблем приїхати туди і провести зустріч на рівні лідерів для пошуку дипломатичного рішення, яке б допомогло закінчити війну", — зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що російський президент не перетне лінію фронту, оскільки дійсність суттєво відрізняється від офіційних заяв Кремля.

На пропозицію українського лідера відповів речник президента РФ Дмитро Пєсков. Представник Кремля заявив, що Москва нібито готова до переговорів із Володимиром Зеленським, проте проводити їх пропонує виключно у російській столиці.

За словами Дмитра Пєскова, Володимир Путін раніше вже заявляв про готовність прийняти українського президента у Москві, оскільки саме вона є столицею Росії, а не Костянтинівкою. Він також додав, що, на думку Кремля, така зустріч можлива лише тоді, коли Київ буде готовий ухвалити "важливі та відповідальні рішення".

Раніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував заяви російської сторони про окупацію Костянтинівки, наголосивши, що місто залишається під контролем українських Сил оборони.

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