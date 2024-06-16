В Кремле ответили на реакцию Зеленского на условия Путина о переговорах

Российский диктатор Владимир Путин выставил свои условия для окончания войны в Украине. На них ответил президент Владимир Зеленский, указавший, что это не условия мирных переговоров, а капитуляция Украины. Теперь на слова Зеленского ответили в Кремле.



Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины следует принять мирное предложение Путина, которое якобы не является ультиматумом.

"Озвученные Путиным условия для переговоров с Украиной – это мирная инициатива, а не ультиматум. Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина, потому что военная ситуация для Киева ухудшается", – заявил Песков.

Песков добавил, что Путин якобы не исключает переговоры с Украиной, однако требует "легитимной фиксации их итогов".

Напомним, что Путин заявил о готовности идти на мирные переговоры, однако сразу указал условия. По словам российского диктатора, Украина должна отказаться от пяти областей, которые перейдут под контроль РФ, а также соблюдать безъядерный и нейтральный статус.

Президент Зеленский такие инициативы Путина назвал "ультиматумом", ведущим к "капитуляции Украины". Советник ОП Андрей Ермак отметил, что Украина может начать мирные переговоры с Россией, однако их основа должна быть на формуле мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские партнеры отреагировали на заявления Путина о мирных переговорах и условиях диктатора. Лидеры стран отвернули заявления российского диктатора и объяснили, что агрессор не может диктовать условия для мира, а сами заявления Путина назвали "несерьезными". Премьер Нидерландов добавил, что такое поведение главы Кремля свидетельствует о его панике.



Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, как Путин пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии.