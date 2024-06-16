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В Кремле ответили на реакцию Зеленского на условия Путина о переговорах

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на резкую критику слов президента Зеленского о "мирном плане" Путина.

сегодня, 13:15 comments1471
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин выставил свои условия для окончания войны в Украине. На них ответил президент Владимир Зеленский, указавший, что это не условия мирных переговоров, а капитуляция Украины. Теперь на слова Зеленского ответили в Кремле.

В Кремле ответили на реакцию Зеленского на условия Путина о переговорах

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины следует принять мирное предложение Путина, которое якобы не является ультиматумом.

"Озвученные Путиным условия для переговоров с Украиной – это мирная инициатива, а не ультиматум. Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина, потому что военная ситуация для Киева ухудшается", – заявил Песков.

Песков добавил, что Путин якобы не исключает переговоры с Украиной, однако требует "легитимной фиксации их итогов".

Напомним, что Путин заявил о готовности идти на мирные переговоры, однако сразу указал условия. По словам российского диктатора, Украина должна отказаться от пяти областей, которые перейдут под контроль РФ, а также соблюдать безъядерный и нейтральный статус.

Президент Зеленский такие инициативы Путина назвал "ультиматумом", ведущим к "капитуляции Украины". Советник ОП Андрей Ермак отметил, что Украина может начать мирные переговоры с Россией, однако их основа должна быть на формуле мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские партнеры отреагировали на заявления Путина о мирных переговорах и условиях диктатора. Лидеры стран отвернули заявления российского диктатора и объяснили, что агрессор не может диктовать условия для мира, а сами заявления Путина назвали "несерьезными". Премьер Нидерландов добавил, что такое поведение главы Кремля свидетельствует о его панике.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, как Путин пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии.



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Ігор

сегодня, 12:51

Фюреру з поплічниками: Кулеба Подоляк та інші істоти, знадобилась два роки кричати з кожної праски про свою формулу щоб її помітили але так і не сприйняли серйозно. Його карликовому партнеру по кризі знадобилась всього один раз сказати і тепер вже місяць на Банковій істерика. Одразу видно в кого який вплив. Цей вплив, в свою чергу, залежить від вміння щось створювати, а ні випрошувати і брехати. Поки один мобілізує економіку величезної країни, знаходить партнерів, інший верещіть і випрошує.


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