В Кремле ответили на реакцию Зеленского на условия Путина о переговорах

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин выставил свои условия для окончания войны в Украине. На них ответил президент Владимир Зеленский, указавший, что это не условия мирных переговоров, а капитуляция Украины. Теперь на слова Зеленского ответили в Кремле.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины следует принять мирное предложение Путина, которое якобы не является ультиматумом.
Песков добавил, что Путин якобы не исключает переговоры с Украиной, однако требует "легитимной фиксации их итогов".
Напомним, что Путин заявил о готовности идти на мирные переговоры, однако сразу указал условия. По словам российского диктатора, Украина должна отказаться от пяти областей, которые перейдут под контроль РФ, а также соблюдать безъядерный и нейтральный статус.
Президент Зеленский такие инициативы Путина назвал "ультиматумом", ведущим к "капитуляции Украины". Советник ОП Андрей Ермак отметил, что Украина может начать мирные переговоры с Россией, однако их основа должна быть на формуле мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские партнеры отреагировали на заявления Путина о мирных переговорах и условиях диктатора. Лидеры стран отвернули заявления российского диктатора и объяснили, что агрессор не может диктовать условия для мира, а сами заявления Путина назвали "несерьезными". Премьер Нидерландов добавил, что такое поведение главы Кремля свидетельствует о его панике.
Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, как Путин пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии.
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Ігор
сегодня, 12:51
Фюреру з поплічниками: Кулеба Подоляк та інші істоти, знадобилась два роки кричати з кожної праски про свою формулу щоб її помітили але так і не сприйняли серйозно. Його карликовому партнеру по кризі знадобилась всього один раз сказати і тепер вже місяць на Банковій істерика. Одразу видно в кого який вплив. Цей вплив, в свою чергу, залежить від вміння щось створювати, а ні випрошувати і брехати. Поки один мобілізує економіку величезної країни, знаходить партнерів, інший верещіть і випрошує.