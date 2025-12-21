logo

Россия В Кремле ответили на заявление Макрона о возможности диалога с Путиным
В Кремле ответили на заявление Макрона о возможности диалога с Путиным

В Кремле заявили, что Путин готов к диалогу с Макроном, если будет взаимная политическая воля.

21 декабря 2025, 09:40
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности российского диктатора Владимира Путина к диалогу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном при условии наличия "взаимной политической воли". Таким образом, в Москве отреагировали на заявления французского лидера о необходимости прямых контактов Европы с Москвой.

В Кремле ответили на заявление Макрона о возможности диалога с Путиным

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что Путин заявлял об открытости к диалогу с Макроном по вопросам войны России против Украины.

"Он (Макрон) сказал о готовности поговорить с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому, если есть взаимная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — сказал Песков.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Европе, вероятно, придется искать путь прямого взаимодействия с российским руководством в контексте возможных мирных переговоров. Особенно, если инициативы Соединенных Штатов по урегулированию войны против Украины не дадут результата. В то же время, президент Франции подчеркнул, что любые контакты с Москвой должны происходить "прозрачно" и исключительно в сотрудничестве с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Макрона и отметил важность сохранения ведущей роли США в мирном процессе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил, что может заставить Путина остановить войну, если мирный план США не сработает.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Путин дал сигнал о мирном плане, который продвигает президент США Трампа.



