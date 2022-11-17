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В Кремле ответили на заявление Зеленского о публичных переговорах

В Кремле назвали идею президента Украины Владимира Зеленского о публичных мирных переговорах невыполнимой

сегодня, 16:53 comments1268
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Автор:

Лиля Воробьева

У Путина отреагировали на идею украинского президента Владимира Зеленского по поводу публичных мирных переговоров. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который назвал ее невыполнимой.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о публичных переговорах

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

В своем заявлении представитель руководителя Кремля обвинил украинскую сторону в том, что она в разное время заявляла о желании вести переговоры, но потом якобы отказалась от этой идеи. Песков даже упомянул, что Владимир Зеленский принял указ, запрещающий вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"(Теперь) они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени", — сказал спикер Путина.

Кроме этого, Песков заявил, что, по мнению российских властей, Украина не хочет переговоров, поэтому война "продолжается и ее цели должны быть достигнуты".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о предложении Зеленского о переговорах с РФ . Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами заявил, что после получения сигналов, что Путин якобы желает прямых переговоров, он, в свою очередь, предложил публичную форму таких переговоров – потому что Россия ведет публичную войну. Член Совета по свободе слова при президенте Владимире Зеленском, экс-заместитель министра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает, что украинский президент правильно поступил, заявив о готовности вести переговоры публично.



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Источник: https://t.me/smotri_media/30817
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