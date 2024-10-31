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Главная Новости Мир Россия В Кремле ответили, передает ли Россия ядерные технологии для КНДР.
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В Кремле ответили, передает ли Россия ядерные технологии для КНДР.

Россия не опровергает, что может предоставить Северной Корее ядерные технологии.

сегодня, 11:16
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Slava Kot

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын может потребовать от России военные технологии, в том числе те, которые могут касаться баллистических ракет и ядерного оружия в обмен на солдат КНДР. В Кремле отреагировали на эти заявления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле ответили, передает ли Россия ядерные технологии для КНДР.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность России отправить ядерные технологии в Северную Корею, чтобы получить военных КНДР для войны в Украине.

"Кремль не располагает информацией о сотрудничестве РФ и КНДР в ракетных технологиях, это компетенция Минобороны", — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что отношения между Россией и Северной Кореей якобы не должны беспокоить другие страны.

"Договор РФ и КНДР предусматривает сотрудничество во всех сферах, это не должно никого ни пугать, ни беспокоить", — добавил Песков.

Напомним, что министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином высказал предположение, что Северная Корея потребует от России технологии, в том числе касающихся ядерного оружия, разведывательных спутников и межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, в обмен на это Ким Чен Ын готов прислать свои войска для войны в Украине, которые будут использованы Россией как "пушечное мясо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию о привлечении северокорейских войск для войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия пригрозила КНДР из-за отправки своих войск на войну в Украину.



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