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В Кремле ответили, приглашали ли Януковича на День победы в Москву

В Кремле ответили, будет ли Янукович на параде в Москве 9 мая.

сегодня, 13:40
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на российские мероприятия ко Дню победы 9 мая не были приглашены бывшие иностранные лидеры, проживающие на территории России.

В Кремле ответили, приглашали ли Януковича на День победы в Москву

Виктор Янукович. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос, будут ли на параде в Москве бывшие представители своих государств, которые после бегства оказались в России. Представитель Кремля заявил, что Россия их не приглашала на мероприятия ко Дню победы.

"Кремль не планировал приглашать на юбилейные мероприятия по случаю Дня победы бывших иностранных лидеров, проживающих в России", — сообщают российские СМИ слова Пескова.

В России проживает бывший президент Украины Виктор Янукович. Он скрылся из страны в феврале 2014 года. Также на территории РФ находится бывший сирийский диктатор Башар Асад. Свою страну он оставил после свержения режима в декабре прошлого года.

В Кремле заявили, что на мероприятиях ко Дню победы в Москве примут участие 29 иностранных лидеров, в том числе глава КНР Си Цзиньпин, белорусский диктатор Александр Лукашенко, президент Бразилии Лула да Силва и другие. Однако в этот список Россия также отнесла представителей непризнанных и самопровозглашенных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие лидеры Европы приедут к Путину на День победы в Москву. Это представители трех стран, в том числе один из Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали, что в конце апреля 2025 года Виктор Янукович получил второй приговор в украинском суде. Его осудили на 15 лет за организацию незаконного бегства и подстрекательство к дезертирству.



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