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В Кремле озвучили свои планы относительно всей территории Украины

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ "поддерживает настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину"

сегодня, 15:20 comments1283
Автор:

Кравцев Сергей
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В администрации президента РФ подтвердили намерение оккупировать всю территорию Украину, заявив, что страну "нужно в целом освобождать". Как передает портал "Комментарии", такое заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В Кремле озвучили свои планы относительно всей территории Украины

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что Путин и его окружение никак не может избавиться от мысли, что в Украине до сих пор продолжают преобладать неонацистские настроения. Поэтому Кремль продолжает придерживаться плана по оккупации всей Украины, после чего якобы страна избавиться от "неонацизма".

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений...", – заявил рупор Кремля.

По словам Пескова, в ходе так называемой "военной спецоперации" в Украине уже принимаются меры, которые позволят защитить граждан "ЛДНР".

"И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР", — добавил Песков.

Такой комментарий Дмитрий Песков сделал, отреагировав на прозвучавшее из уст главаря боевиков "ДНР" Пушилина заявление о необходимости "освободить все города Украины". Также Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии в войне против Украины: "В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: перед каким выбором оказался Запад – почему начались разговоры об "усталости".

Также издание "Комментарии" сообщало — есть всего один вариант: когда ждать перемирия Украины и России – в чем угроза крымского сценария.




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Источник: https://t.me/rian_ru/172497
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