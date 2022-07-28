В Кремле озвучили свои планы относительно всей территории Украины

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Кравцев Сергей
В администрации президента РФ подтвердили намерение оккупировать всю территорию Украину, заявив, что страну "нужно в целом освобождать". Как передает портал "Комментарии", такое заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков отметил, что Путин и его окружение никак не может избавиться от мысли, что в Украине до сих пор продолжают преобладать неонацистские настроения. Поэтому Кремль продолжает придерживаться плана по оккупации всей Украины, после чего якобы страна избавиться от "неонацизма".
По словам Пескова, в ходе так называемой "военной спецоперации" в Украине уже принимаются меры, которые позволят защитить граждан "ЛДНР".
Такой комментарий Дмитрий Песков сделал, отреагировав на прозвучавшее из уст главаря боевиков "ДНР" Пушилина заявление о необходимости "освободить все города Украины". Также Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии в войне против Украины: "В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков".
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