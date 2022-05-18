logo

BTC/USD

29826.39

ETH/USD

2031.03

LTC/USD

71.88

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле озвучили свою позицию, почему переговоры по окончанию войны в Украине прекратились
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле озвучили свою позицию, почему переговоры по окончанию войны в Украине прекратились

Москва признала, что переговоры с Украиной о прекращении войны прекращены

сегодня, 14:52
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Переговорный процесс между Украиной и Россией прекратился, потому что Киев прекратил проявлять желание продолжать диалог. Такую позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет издание "РИА Новости".

В Кремле озвучили свою позицию, почему переговоры по окончанию войны в Украине прекратились

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Без приведения каких-либо фактов и причин Дмитрий Песков отметил, что в Москве увидели полное отсутствие желания участвовать в переговорах со стороны Киева.

Журналисты попросили прокомментировать Пескова вероятность того, что сдача в плен защитников Мариуполя, которые находились на "Азовстали" сможет разблокировать застопорившийся переговорный процесс. Пресс-секретарь Путина назвал такую вероятность слишком низкой. Рупор Кремля добавил, что "эти процессы вряд ли являются взаимосвязанными".

Отметим, ранее появилось заявление МИД Украины, в котором было указано, что переговоры между Киевом и Москвой фактически остановились из-за нежелания их продолжать именно Украиной.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что переговоры действительно прекращены, но при этом он навел несколько причин, которые объясняют такую ситуацию. Главная причина – нежелания Москвы признавать реальность и положение вещей, а также те преступления российской армии, о которых уже узнал весь мир. 

Читайте на портале "Комментарии" — рашисты выпустили на Днепр две ракеты, одну сбила ПВО – обломки полетели на людей.

Также издание "Комментарии" сообщало - "план Маршалла" уже готов для Украины: эксперты рассказали, как Европейский Союз собрался восстанавливать Украину. Без жестких требований для Киева, конечно же, не обошлось.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20220518/peregovory-1789209744.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!