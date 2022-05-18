В Кремле озвучили свою позицию, почему переговоры по окончанию войны в Украине прекратились

Переговорный процесс между Украиной и Россией прекратился, потому что Киев прекратил проявлять желание продолжать диалог. Такую позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет издание "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Без приведения каких-либо фактов и причин Дмитрий Песков отметил, что в Москве увидели полное отсутствие желания участвовать в переговорах со стороны Киева.

Журналисты попросили прокомментировать Пескова вероятность того, что сдача в плен защитников Мариуполя, которые находились на "Азовстали" сможет разблокировать застопорившийся переговорный процесс. Пресс-секретарь Путина назвал такую вероятность слишком низкой. Рупор Кремля добавил, что "эти процессы вряд ли являются взаимосвязанными".

Отметим, ранее появилось заявление МИД Украины, в котором было указано, что переговоры между Киевом и Москвой фактически остановились из-за нежелания их продолжать именно Украиной.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что переговоры действительно прекращены, но при этом он навел несколько причин, которые объясняют такую ситуацию. Главная причина – нежелания Москвы признавать реальность и положение вещей, а также те преступления российской армии, о которых уже узнал весь мир.

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