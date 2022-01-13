В Кремле озвучили условия, при которых состоятся дальнейшие переговоры с Западом

Спикер Владимира Путина высказался по поводу промежуточных результатов переговоров между представителями НАТО и российской делегацией. Об этом пишет Дождь.



В Європе проходят переговоры России и НАТО, фото из открытых источников

Дмитрий Песков сообщил, что у сторон переговоров есть разногласия по принципиальным вопросам. Впрочем, в Кремле не видят смысла вести переговоры ради переговоров. Поскольку, с самого начала руководство России отмечало то, что они стремятся не просто сесть за круглый стол, а получить "конкретные ответы на поставленные принципиальные вопросы".

Однако, по словам Пескова, именно в ключевых вопросах к согласию стороны не пришли и это плохо. А вот положительные сдвиги наблюдались в решении второстепенных вопросов.



По словам Пескова, Кремль будет вести дипломатические переговоры, если другая сторона будет готова давать четкие ответы, а не вести "процесс ради процесса".

"В России никогда не было дефицита политической воли для переговоров и их продолжения. Наоборот мы неоднократно сталкивались с нежеланием наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли и в дальнейшем, но при условии понимания, что в принципиальных вопросах не может быть процесса ради процесса. Должен быть конкретный результат, конкретный ответ. По результатам первого и второго раунда, насколько мы поняли, можем ожидать в течение нескольких дней какой-либо конкретной письменной формулировки", — заявил Песков.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты считают, что для Украины опаснее не войска РФ, а внутренняя дестабилизация, к которой может приложить руку Кремль. О каком внутреннем саботаже может идти речь? Достаточно ли украинская власть делает, чтобы минимизировать риски?

Также мы писали, что эксперты рассказали, к чему следует готовиться украинцам и почему переговоры с Россией не оправдают оптимистических надежд.



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