В Кремле озвучили условия, при которых состоятся дальнейшие переговоры с Западом

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Козлова Альбіна
Спикер Владимира Путина высказался по поводу промежуточных результатов переговоров между представителями НАТО и российской делегацией. Об этом пишет Дождь.
В Європе проходят переговоры России и НАТО, фото из открытых источников
Дмитрий Песков сообщил, что у сторон переговоров есть разногласия по принципиальным вопросам. Впрочем, в Кремле не видят смысла вести переговоры ради переговоров. Поскольку, с самого начала руководство России отмечало то, что они стремятся не просто сесть за круглый стол, а получить "конкретные ответы на поставленные принципиальные вопросы".
Однако, по словам Пескова, именно в ключевых вопросах к согласию стороны не пришли и это плохо. А вот положительные сдвиги наблюдались в решении второстепенных вопросов.
По словам Пескова, Кремль будет вести дипломатические переговоры, если другая сторона будет готова давать четкие ответы, а не вести "процесс ради процесса".
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты считают, что для Украины опаснее не войска РФ, а внутренняя дестабилизация, к которой может приложить руку Кремль. О каком внутреннем саботаже может идти речь? Достаточно ли украинская власть делает, чтобы минимизировать риски?
Также мы писали, что эксперты рассказали, к чему следует готовиться украинцам и почему переговоры с Россией не оправдают оптимистических надежд.
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