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В Кремле паника: что наконец-то признали в России после очередных ударов Украины

Кремль переводит защиту заводов и стратегических объектов на регионы и бизнес, но даже российские военкоры признают: полностью закрыть небо от украинских ударов Москва не способна

21 августа 2026, 08:45
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Кравцев Сергей

Россия не верит, что в ближайшее время сможет полностью оградить свою территорию от украинских дальнобойных ударов. На фоне регулярных атак беспилотников Кремль все более активно переводит ответственность за противовоздушную оборону на региональные власти и частные предприятия. Об этом сообщает Институт изучения войны в новом отчете.

В Кремле паника: что наконец-то признали в России после очередных ударов Украины

ПВО РФ. Фото: из открытых источников

Российские чиновники и военные блоггеры все чаще признают, что имеющихся средств недостаточно для защиты многочисленных промышленных и стратегических объектов.

Двое известных российских "военкоров" 20 августа заявили, что у власти и предприятий есть завышенные ожидания относительно возможности самостоятельно организовать эффективную противовоздушную оборону. Ни промышленные компании, ни военные структуры РФ, по их оценкам, не имеют достаточных возможностей для гарантированного перехвата украинских ракет и беспилотников.

Еще один приближенный к Кремлю военный блоггер прямо признал: Россия не может рассчитывать на полное уничтожение всех украинских дронов. Вместо этого он предложил делать ставку на пассивную защиту – антидроновые сетки, укрытие и создание резервных элементов критической инфраструктуры.

Фактически Россия переходит к модели, при которой ответственность за оборону распределяется между федеральным центром, регионами и самими предприятиями. Однако такая система потребует огромных ресурсов и времени.

В ISW напоминают, что российская оборонная промышленность вряд ли сможет быстро обеспечить все потребности ПВО. Москве приходится одновременно прикрывать фронт и огромную территорию в тылу.

Кроме того, массовая установка защитных сооружений вокруг заводов, складов и коммерческих объектов станет для Кремля еще одной проблемой. Россиянам все труднее будет поддерживать иллюзию "нормальной жизни", если защитные конструкции и системы обороны станут обычным элементом ландшафта вдали от фронта.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-20-2026/

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