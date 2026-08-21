У Кремлі паніка: що нарешті визнали в Росії після чергових ударів України

Росія не вірить, що найближчим часом зможе повністю захистити свою територію від українських далекобійних ударів. На тлі регулярних атак безпілотників Кремль дедалі активніше перекладає відповідальність за протиповітряну оборону на регіональну владу та приватні підприємства. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у новому звіті.

ППО РФ. Фото: з відкритих джерел

Російські чиновники та військові блогери дедалі частіше визнають, що наявних засобів недостатньо для захисту численних промислових і стратегічних об’єктів.

Двоє відомих російських "воєнкорів" 20 серпня заявили, що влада та підприємства мають завищені очікування щодо можливості самостійно організувати ефективну протиповітряну оборону. Ані промислові компанії, ані військові структури РФ, за їхніми оцінками, не мають достатніх можливостей для гарантованого перехоплення українських ракет і безпілотників.

Ще один наближений до Кремля військовий блогер прямо визнав: Росія не може розраховувати на повне знищення всіх українських дронів. Замість цього він запропонував робити ставку на пасивний захист – антидронові сітки, укриття та створення резервних елементів критичної інфраструктури.

Фактично Росія переходить до моделі, за якої відповідальність за оборону розподіляють між федеральним центром, регіонами та самими підприємствами. Однак така система вимагатиме величезних ресурсів і часу.

В ISW нагадують, що російська оборонна промисловість навряд чи зможе швидко забезпечити всі потреби ППО. Москві доводиться одночасно прикривати фронт і величезну територію в тилу.

Крім того, масове встановлення захисних споруд навколо заводів, складів і комерційних об’єктів стане для Кремля ще однією проблемою. Росіянам дедалі важче буде підтримувати ілюзію "нормального життя", якщо захисні конструкції та системи оборони стануть звичним елементом ландшафту далеко від фронту.

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