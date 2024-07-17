В Кремле пересматривают цели войны: теперь Путин хочет гораздо большего

В Кремле сейчас идет пересмотр целей войны, считает политолог Александр Кочетков. По его словам, Кремль начинал войну, чтобы дать выход наружу безумной разрушительной энергии, отвлечь общество от вопиющего социально-экономического неравенства, уничтожить Украину в качестве примера того, что власть может быть не вечной и показательной жестокостью против Украины напугать коллективный Запад настолько, чтобы вернуть РФ влияние над всеми постсоветскими странами.

Владимир Путин

За более чем два года войны кремлевский диктатор Владимир Путин убедился в нескольких вещах.

"Прежде всего, НАТО и США продемонстрировали самоубийственную вялость и неуверенность. Вместо того, чтобы воспользоваться тем отчаянием, которое было в Кремле после провала блицкрига против Украины, и решительно добить агрессора, Запад стал действовать крайне осторожно, гомеопатически дозируя помощь и сопровождая ее действующими до сих пор абсурдными ограничениями. И это не боязнь ядерного конфликта, а именно отсутствие у современных западных политиков решительности и способности действовать ради принципов, преодолевая опасения", — заявил эксперт.

Как подчеркнул, что тактика тысячи порезов убивает нападающего, а тактика тысячи уступок уничтожает его жертву, а нападающего усиливает и стимулирует.

Еще, добавил эксперт, Кремль убедился, что россияне не только поддерживают войну против некогда братского народа, но и готовы погибать на ней за пропагандистские призраки и грубые деньги.

"Также неожиданным подарком кремлевскому фюрерку стало то, что он не стал полным изгоем в мире. Что международные санкции действуют слишком постепенно и недоимперия получила оборудование, комплектуя и ресурсы для ведения и даже эскалации агрессивной войны. Что поддерживать силой тот же "мировой порядок безопасности" фактически некому. А вот ломать – есть", — заявил Кочетков.

Соответственно, по его словам, сейчас Путин хочет гораздо больше, чем в начале вторжения.

"Не контроль над постсоветским пространством, а решающее влияние на всю Европу, замещая таким образом Штаты. А также не исключительное, но заметное влияние на Ближний Восток, Азию, Африку и Латинскую Америку", — заявил эксперт.

По его словам, если тактика тысячи уступок со стороны коллективного Запада продолжится, Путин впоследствии потребует власти уже почти над всем миром — рост неадекватности у диктаторов, не получающих отпора, гарантирован.

"То есть, когда мирные переговоры, а точнее, торги возобновятся, то условия потенциального прекращения боевых действий в центре Европы могут многих шокировать", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Кремль на очередных переговорах выдвинет условия , от которых "все офигеют".



