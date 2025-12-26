В Кремле подтвердили очередное нарушение Путиным Конституции РФ

Путинский режим вновь проигнорировал конституционную норму об обязательном ежегодном обращении российского диктатора к парламенту. В Кремле официально подтвердили, что в 2025 году такого выступления не будет.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, несмотря на то что Конституция РФ предусматривает такое обращение каждый год. По его словам, решение было принято лично Путиным.

Песков уточнил, что это решение главы государства и обращение обязательно будет, но в свое время.

РосСМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет, что подготовка к обращению может начаться накануне выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Другие источники считают, что дата возможного выступления будет зависеть от ситуации на фронте, а также от хода контактов с США.

Сообщается, что Путин не планирует зачитывать ежегодное послание, поскольку, по словам одного из источников, он сейчас "больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами".

Владимир Путин, находящийся у власти более 20 лет с четырехлетним перерывом, уже нарушал конституционное требование о послании в 2017 году и в 2022 году – в первый год полномасштабной войны против Украины.

Тогда это также не имело никаких последствий. В 2024 году обращение состоялось 29 февраля – незадолго до псевдовыборов, по итогам которых он был переизбран на пятый срок.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское военное руководство и спецслужбы систематически искажают информацию о ситуации на фронте, формируя для Владимира Путина искаженное представление о ходе войны против Украины. В результате глава Кремля убежден, что Россия сохраняет реальные шансы на победу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц.



