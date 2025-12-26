У Кремлі підтвердили чергове порушення Путіним Конституції РФ

Путинський режим знову проігнорував конституційну норму щодо обов'язкового щорічного звернення російського диктатора до парламенту. У Кремлі офіційно підтвердили, що у 2025 році такого виступу не буде.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор у 2025 році не виступатиме зі щорічним посланням до Федеральних зборів, незважаючи на те, що Конституція РФ передбачає таке звернення щороку. За його словами, рішення було ухвалено особисто Путіним.

Пєсков уточнив, що це рішення глави держави та звернення обов'язково буде, але свого часу.

РосЗМІ з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента, пише, що підготовка до звернення може розпочатися напередодні виборів до Держдуми, які заплановані на вересень 2026 року.

Інші джерела вважають, що дата можливого виступу залежатиме від ситуації на фронті, а також від перебігу контактів із США.

Повідомляється, що Путін не планує зачитувати щорічне послання, оскільки, за словами одного з джерел, він зараз "більше стурбований війною та ядерними загрозами США, ніж внутрішніми проблемами".

Володимир Путін, який перебуває при владі понад 20 років із чотирирічною перервою, вже порушував конституційну вимогу про послання у 2017 році та у 2022 році – у перший рік повномасштабної війни проти України.

Тоді це також не мало наслідків. У 2024 році звернення відбулося 29 лютого – незадовго до псевдовиборів, за підсумками яких його було переобрано на п'ятий термін.

