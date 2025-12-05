logo

Россия В Кремле похвастались отличными переговорами Путина с Виткоффом
В Кремле похвастались отличными переговорами Путина с Виткоффом

Ушаков рассказал о надеждах Кремля на зятя Трампа Кушнера

5 декабря 2025, 19:41
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В Кремле было сделано новое заявление о тональности российско-американской встречи в Москве. По словам Ушакова была конструктивно-дружественной, заявил Ушаков пропагандисту-журналисту телеканала "Россия" Зарубину.

В Кремле похвастались отличными переговорами Путина с Виткоффом

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

"Путин хорошо знает Виткоффа, они понимают друг друга уже с полуслова", – отметил помощник президента Ушаков.

Кроме того, Ушаков ожидает, что именно Кушнер во многом будет писать формулировку возможного плана урегулирования по Украине. Об этом он заявил журналисту телеканала "Россия" Зарубину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры между российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и американской делегацией не дали существенных результатов. Кремль не намерен соглашаться о прекращении боевых действий вдоль линии фронта. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.

Разумный отметил, что пятичасовые разговоры с Путиным во многом обусловлены индивидуальными чертами российского руководителя. Он подчеркнул, что у Путина уже проявляются возрастные изменения, отражающиеся на его поведении, ведь двадцать лет назад такие затяжные и малоэффективные встречи вряд ли могли иметь место. Сейчас Путин стремится читать нотации, навязывать свою точку зрения и фактически "поучать" собеседников, превращая диалог в почти односторонний монолог. По наблюдениям Умного эти личностные черты влияют на внешнюю форму и стиль всего переговорного процесса.

Эксперт объяснил, что Путин не способен завершить войну, не установив контроль над всей Донецкой областью, поскольку это разрушило бы основу так называемой "СВО" и продемонстрировало бы его несостоятельность реализовать даже официально заявленную цель "защитить Донбасс".




Источник: https://t.me/tass_agency/351753
