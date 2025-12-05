У Кремлі зробили нову заяву про тональність російсько-американської зустрічі в Москві. За словами Ушакова була конструктивно-дружньою, заявив Ушаков пропагандисту-журналісту телеканалу "Росія" Зарубіну.

Юрій Ушаков (фото з відкритих джерел)

"Путін добре знає Віткоффа, вони розуміють один одного вже з півслова", — зазначив помічник президента Ушаков.

Окрім цього, Ушаков очікує, що саме Кушнер багато в чому буде писати формулювання можливого плану врегулювання по Україні. Про це він заявив журналісту телеканалу "Росія" Зарубіну.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що перемовини між російським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним та американською делегацією не дали суттєвих результатів. Кремль не має наміру погоджуватися на припинення бойових дій уздовж лінії фронту. Про це в інтерв’ю Главреду повідомив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Розумний зазначив, що п’ятигодинні розмови з Путіним багато в чому обумовлені індивідуальними рисами російського керівника. Він підкреслив, що в Путіна вже проявляються вікові зміни, які відображаються на його поведінці, адже двадцять років тому такі затяжні та малоефективні зустрічі навряд чи могли мати місце. Нині Путін прагне читати нотації, нав’язувати свою точку зору та фактично "повчати" співрозмовників, перетворюючи діалог на майже односторонній монолог. За спостереженнями Розумного, ці особистісні риси впливають на зовнішню форму та стиль усього переговорного процесу.

Експерт пояснив, що Путін не здатен завершити війну, не встановивши контроль над усією Донецькою областю, оскільки це зруйнувало б основу так званої "СВО" та продемонструвало б його неспроможність реалізувати навіть офіційно заявлену мету "захистити Донбас".





