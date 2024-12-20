В Кремле пообещали Украине «удары возмездия»

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Украина будет сталкиваться с "ударами возмездия" за атаки по объектам на территории России.

Дмитрий Песков

"Вы знаете, что такие удары по территории Российской Федерации наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков также рассказал, шутил ли Путин, когда предлагал странам Запада провести дуэль между ракетой "Орешник" и ПВО в Киеве. И даже предложил партнерам Украины выбрать цель, куда должна прилететь российская ракета. Как заявил Песков, Путин не шутил, а ответил всем тем, кто сомневался в действенности российской ракеты.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что во время общения с народом Путин предложил странам Запада провести "высокотехнологическую дуэль" и выбрать цель для удара ракетой "Орешник" в Киеве. Позже он добавил, что такой удар РФ может нанести "хоть сегодня". Также Путин объяснил, почему выбрал для удара Киев. По его словам, именно столица Украины хорошо защищена системами противовоздушной и противоракетной обороны. Хотя, Путин добавил, что Россия может ударить "Орешником" по любому другому городу Украины.

На эти слова отреагировали в Украине. В частности, в Киеве заявили, что Путин ведет себя неадекватно и предлагает убивать мирных украинцев на спор. В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал Путина за его неадекватные предложения "долбоебом". При этом эксперты считают, что слова Зеленского никак не спровоцируют Путина. По их мнению, ничто диктатору не мешало до этого убивать украинцев и ровнять с землей украинские города.



