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В Кремле поставили Трампа на место и выбили у него главный козырь в избирательной кампании

В Кремле заявили, что один звонок Трампа не сможет поставить точку в войне России против Украины

сегодня, 13:35
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен с высказыванием Дональда Трампа, который заявил, что сможет остановить войну в Украине все лишь позвонив Владимиру Путину.

В Кремле поставили Трампа на место и выбили у него главный козырь в избирательной кампании

Дональд Трамп

Впрочем, Песков подчеркнул, что якобы урегулировать ситуацию поможет отказ Запада от использования Киева в борьбе с Москвой.

"Нет, такой звонок не мог бы поставить точку никак. Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Отказ от такой позиции во многом может поставить точку", — сказал Песков.

К слову, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по украинскому конфликту.

"Те, кто там у власти, должны отбросить свои запреты на любые контакты. Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены", — сказал российский дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжает утверждать, что способен завершить войну в Украине в течение суток. По его словам, для этого ему достаточно просто позвонить президента Зеленскому и Путину, которых он хорошо знает, и все. При этом Камала Гаррис считает, что как только Трамп станет президентом он буквально сразу же сдаст Украину.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты приняли решение предоставить разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. По словам представителя администрации Путина, осталось только формально сообщить об этом решении.




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Источник: https://tass.ru/
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