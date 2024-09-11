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В Кремле заявили, что США уже приняли важное решение по войне в Украине: детали

Дмитрий Песков пригрозил ответом, если США позволят Украине избивать дальнобойное оружие по России.

сегодня, 13:00
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты приняли решение предоставить разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. По словам представителя администрации Путина, осталось только формально сообщить об этом решении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле заявили, что США уже приняли важное решение по войне в Украине: детали

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где ответил на вопрос о возможности США снять ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. По словам Пескова, в Вашингтоне уже приняли это решение и вскоре его озвучат.

"Решение разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по РФ, скорее всего, уже принято, а сейчас просто формализуется через СМИ", — сказал Песков.

Спикер Кремля продолжил свое выступление угрозами и заявил, что Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине.

"В случае поставки Украине дальнобойных ракет для ударов по России ответ Москвы будет соответствующим", — сказал Песков, но не назвал детали ответа РФ.

Украина долгое время требует от США предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. В США указывали, что не меняют свою политику по этому вопросу. Однако когда появилась информация, что Иран передал РФ баллистические ракеты, также сообщалось о возможности США снять ограничения для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое заявление о дальнобойном оружии после ударов по Полтаве и Львову.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле ответили на бои в Курской области.



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