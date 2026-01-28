В Кремле пригласили Зеленского на прямую встречу с Путиным: назвали место

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что РФ "приглашает" президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, если Зеленский согласится, Кремль якобы готов обеспечить безопасность президенту Украины.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в ходе беседы с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия приглашает Зеленского в Москву.

"Президент наш, несколько раз общаясь с журналистами, тоже говорил, что если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы", — сказал Ушаков.

Приглашение из Кремля появилось на фоне слов министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, подтвердившего готовность Зеленского к прямой встрече с Путиным. По его словам, Киев рассматривает такой формат как возможность обсудить два ключевых вопроса о войне, а именно территориальную целостность Украины и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Напомним, что это не первый раз в Кремле приглашают Зеленского на встречу с Путиным в Москву. Еще в сентябре прошлого года Кремль уже делал подобное предложение. Тогда Зеленский ответил, что Путин может приехать в Киев, но он сам не поедет в столицу государства, ежедневно обстреливающего Украину ракетами. Президент Украины заявил, что такие инициативы Москвы являются очередной попыткой затянуть переговоры, ведь предложение очевидно выглядит неприемлемым.

