У Кремлі запросили Зеленського на пряму зустріч з Путіним: назвали місце

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що РФ "запрошує" президента України Володимира Зеленського у Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, якщо Зеленський погодиться, то Кремль нібито готовий гарантувати безпеку президенту України.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що Росія запрошує Зеленського в Москву.

"Президент наш, кілька разів спілкуючись із журналістами, теж казав, що якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви і при цьому гарантовано забезпечимо йому безпеку та необхідні умови для роботи", — сказав Ушаков.

Запрошення з Кремля з’явилося на тлі слів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який підтвердив готовність Зеленського до прямої зустрічі з Путіним. За його словами, Київ розглядає такий формат як можливість обговорити два ключові питання щодо війни, а саме територіальну цілісність України та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Нагадаємо, що це не вперше у Кремлі запрошують Зеленського на зустріч з Путіним у Москву. Ще у вересні минулого року Кремль уже робив подібну пропозицію. Тоді Зеленський відповів, що Путін може приїхати до Києва, але він сам не поїде до столиці держави, яка щодня обстрілює Україну ракетами. Президент України заявив, що такі ініціативи Москви є черговою спробою затягнути переговори, адже пропозиція очевидно виглядає неприйнятною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США натякають на зустріч Зеленського і Путіна в Києві або Москві.

Також "Коментарі" писали, чому знову заговорили про зустріч Зеленського і Путіна.