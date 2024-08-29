В Кремле пригрозили ЕС из-за российских денег

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфискация доходов от российских активов Европейским Союзом и их передача Украине якобы является "воровством", поэтому Россия угрожает "юридическими последствиями". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

29 августа спикер Кремля Дмитрий Песков выступил на брифинге перед журналистами и ответил на несколько вопросов, в том числе по конфискации доходов от активов РФ. По словам представителя Путина, это якобы преступный способ отобрать российские деньги.

"Это незаконные действия. У них обязательно будут юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация — на русском языке, воровство — наших денег, наших авуаров", — сказал Песков.

Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз начал использовать доходы от замороженных российских активов. По его словам, 1,4 млрд евро было направлено Украине на военные поставки. Первый транш был выделен в конце июля.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что Союз изменяет стратегию помощи Украине. Ранее ЕС компенсировал странам уже проплаченные поставки, а сейчас Европейский Союз планирует переходить на предварительное финансирование программ для Украины за счет замороженных российских денег. Ожидается, что 90% доходов от замороженных активов России пойдут на помощь ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из европейских стран отказалась передать Украине доходы из замороженных активов РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на передачу Украине доходов от замороженных российских активов.