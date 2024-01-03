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В Кремле пригрозили Польше после заявлений министра Сикорского

В России намекнули на новые ракеты над Польшей

3 января 2024, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши о том, что Украине нужно большее вооружение на фоне российских массированных атак. Она предположила, что дальнобойные ракеты могут залететь на польскую территорию.

В Кремле пригрозили Польше после заявлений министра Сикорского

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Об этом она высказалась в своем Telegram-канале. Еще Захарова утверждает, что польское должностное лицо не выражает свои идеи, а имеет только американские.

Представитель МИД России заинтересовалась, должны ли дальнобойные ракеты, которые представители Запада хотят дать Украине, иметь радиус действия, который позволит долететь до польских границ. Еще россиянка обвиняет польского министра Радослава Сикорского, что он якобы действует, не думая о последствиях своей страны.

"Министр иностранных дел Сикорский при отсутствии свежих мнений призвал западных союзников усилить санкции против России и поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия... Мало ли им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться. Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не настолько, чтобы против собственной страны действовать. Хотя велик вопрос, какую страну он считает своей", — отметила Мария Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на массовые российские ракетные атаки по Украине и призвал усилить давление на Москву.

Радослав Сикорский в своем сообщении заявил о необходимости решительно реагировать на российскую агрессию и отвечать на действия Путина так, чтобы российскому президенту было ясно.



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