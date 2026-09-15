В Кремле пригрозили Польше войной: сколько дней Москва дает Варшаве

Помощник президента России Николай Патрушев сделал новое резкое заявление в адрес Польши, пригрозив стране фактическим уничтожением государственности в случае прямого военного столкновения с Россией. Его слова прозвучали в ответ на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о военных возможностях Польши.

Николай Патрушев. Фото: из открытых источников

В интервью российским пропагандистам Патрушев заявил, что Москва якобы намерена использовать все имеющиеся силы и средства, если Варшава вступит в войну против России.

По его словам, в таком случае "польская государственность прекратит свое существование через два-три дня". Таким образом, представитель Кремля фактически озвучил прямую угрозу Польше на фоне роста напряженности между Россией и странами НАТО.

Патрушев также подверг критике оценки польского министра иностранных дел относительно соотношения военных потенциалов двух стран. Российское чиновник назвал позицию Сикорского дилетантской и заявил, что Польша якобы неправильно оценивает возможности российской армии.

Отдельно Николай Патрушев подчеркнул, что российские войска во время войны против Украины вроде бы не используют все свои возможности. Этот тезис он использовал в качестве аргумента в пользу собственных угроз потенциальному конфликту с Польшей.

Также помощник президента РФ повторил традиционный для российских властей тезис об отсутствии со стороны Москвы угрозы европейским государствам. По его словам, в Варшаве вроде бы не хотят слышать заявления российского президента об отсутствии намерений вести военные действия против Европы.

В то же время само заявление Патрушева резко контрастирует с риторикой об отсутствии угрозы: чиновник прямо описал сценарий возможного вооруженного конфликта с Польшей и назвал срок, за который, по его мнению, польская государственность могла бы прекратить существование.

Польша является членом НАТО, поэтому потенциальное нападение на нее означало бы принципиально иной уровень международного кризиса. Именно поэтому подобные заявления российских чиновников привлекают особое внимание на фоне продолжающейся войны России против Украины.

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