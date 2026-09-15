У Кремлі пригрозили Польщі війною: скільки днів Москва дає Варшаві

Помічник президента Росії Микола Патрушев зробив нову різку заяву на адресу Польщі, пригрозивши країні фактичним знищенням державності у разі прямого військового зіткнення з Росією. Його слова пролунали у відповідь на заяву глави польського МЗС Радослава Сікорського про військові можливості Польщі.

Микола Патрушев. Фото: із відкритих джерел

В інтерв’ю російським пропагандистам Патрушев заявив, що Москва нібито має намір використати всі наявні сили та засоби, якщо Варшава вступить у війну проти Росії.

За його словами, у такому випадку "польська державність припинить своє існування за два-три дні". Таким чином представник Кремля фактично озвучив пряму погрозу Польщі на тлі зростання напруженості між Росією та країнами НАТО.

Патрушев також розкритикував оцінки польського міністра закордонних справ щодо співвідношення військових потенціалів двох країн. Російський посадовець назвав позицію Сікорського дилетантською та заявив, що Польща нібито неправильно оцінює можливості російської армії.

Окремо Микола Патрушев наголосив, що російські війська під час війни проти України начебто не використовують усіх своїх можливостей. Цю тезу він використав як аргумент на користь власних погроз щодо потенційного конфлікту з Польщею.

Також помічник президента РФ повторив традиційну для російської влади тезу про відсутність з боку Москви загрози європейським державам. За його словами, у Варшаві нібито не хочуть чути заяви російського президента про відсутність намірів вести військові дії проти Європи.

Водночас сама заява Патрушева різко контрастує з риторикою про відсутність загрози: посадовець прямо описав сценарій можливого збройного конфлікту з Польщею та назвав термін, за який, на його думку, польська державність могла б припинити існування.

Польща є членом НАТО, тому потенційний напад на неї означав би принципово інший рівень міжнародної кризи. Саме тому подібні заяви російських високопосадовців привертають особливу увагу на тлі триваючої війни Росії проти України.

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